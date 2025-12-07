Napoli-Juventus, Spalletti a Dazn: “Siamo al punto che dobbiamo tirare qualche somma”

Le dichiarazioni dell'allenatore bianconero rilasciate ai microfoni di Dazn al termine della gara disputata contro il Napoli

È terminata da poco la partita tra Napoli e Juventus: i bianconeri di Luciano Spalletti perdono per 2-1 il big match contro la squadra di Antonio Conte. Al termine del match, è intervenuto mister Spalletti ai microfoni di Dazn per commentare la prestazione offerta contro i partenopei. Di seguito le sue parole:

“Napoli con convinzione maggiore? Sì, è vero. Loro sono andati più forti di noi, noi siamo stati più timidi nel girare questa palla, quello che era un po’ il disegno che volevamo costruire lì in mezzo al campo, di avere superiorità. Non ci siamo riusciti perché abbiamo riperso spesso palla, e di conseguenza poi ci hanno fatto correre. Perché loro, a parte che sono una squadra forte, però sono anche in condizione: hanno struttura, hanno corsa.

Per cui ottieni palla, o sennò poi loro ti portano al giro per il campo perché hanno forza, hanno qualità. Cosa ha fatto girare la gara verso il Napoli proprio nel momento migliore, forse, della Juventus? Si prova a fare una cosa per avere una conoscenza maggiore di quello che può essere. Secondo me ci si può fare benissimo perché sia Yildiz che Conceicao sono due che sanno palleggiare con i due centrocampisti e il mediano basso. Locatelli si è abbassato un po’ troppo a farla girare dalla linea difensiva e non ha mantenuto quella posizione di metà campo. E poi i due attaccanti in quel caso lì hanno avuto poca mobilità, ci siamo rimasti sempre impantanati in mezzo al campo perché non siamo riusciti a far girare palla, a far valere questa superiorità numerica e non è venuto fuori il discorso che si diceva. Poi nel secondo tempo meglio perché siamo andati uomo contro uomo, ma ugualmente abbiamo poi scoperto questo fatto che loro sono bravi a giocare sui tre davanti, hanno velocità e hanno poi qualità nel ribaltare le azioni e nell’andare a campo aperto. Siamo andati a prenderli uomo contro uomo, però poi andando anche sul portiere loro sono stati bravi ugualmente a crearci qualche problema.

Dopo il gol abbiamo preso un po’ in mano il pallino, però poi sempre facendo cose sempre troppo scolastiche, sempre senza andare a forzarla la situazione, a forzarla proprio a livello di squadra, no forzarla a livello individuale, forzarla da un punto di vista di ricerca, di fare qualche cosa in più, di avere un po’ più di pressione. Per cui c’è da fare dei passi in avanti, anche velocemente, perché sennò diventa difficile. Qualche partita si è giocata, di qualche cosa abbiamo parlato, due o tre prove l’abbiamo fatte e siamo al punto che dobbiamo tirare qualche somma.

Quanti passi ci sono tra Noi e il Napoli e come risolvere il fatto che tante squadre stanno puntando il nostro secondo palo? Ripartiamo da quanti passi mancano. Non lo so, secondo me Noi possiamo fare meglio di quello che abbiamo fatto oggi. Gli abbiamo dato un numero di palloni incredibili, ripersi dopo averli riconquistati. Se non la guidi tu la partita poi ti trovi a fare il passeggero degli altri che prendono delle decisioni e tu ti devi adeguare. Una volta che abbiamo avuto palla non siamo stati bravi nel far valere la superiorità, per cui diventa difficile.

Secondo palo attaccato costantemente dal Napoli? Ogni palla inattiva loro fanno un blocco per liberare uno sul secondo palo e noi abbiamo sempre preso questo blocco per tutto il primo tempo. Non siamo riusciti a trovare le contromisure a questo blocco e si trovava sempre uno solo. Basta parlarsi e mettersi a posto. In questo caso siamo due contro uno che si salta. Non mi sembra una palla difficile. Poi magari l’abbiamo fatta mettere un po’ comoda laggiù quando ha fatto il cross. Si poteva andare più forte lì oppure si poteva tenere in mano visto che era un momento che poi

l’ha presa Di Gregorio in mano. In quel momento lì l’abbiamo rilanciata subito e si è ripersa subito in un momento in cui si poteva respirare un attimo. Però sono tutte decisioni che vanno prese lì al momento e che poi danno il risultato in base a quella che è la decisione che prendi.

L’emozione di ritornare al Maratona? Sì. Quando cantano queste canzoni che io ormai conosco a memoria, quando c’è questo coro qui è chiaro che diventa uno spettacolo, diventa una cornice che solo il Maradona ha”.