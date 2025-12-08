Napoli-Juve, Spalletti in conferenza: "Abbiamo fatto meno di quanto avremmo potuto. Zhegrova..."

Le dichiarazioni rilasciate in conferenza stampa da mister Spalletti al termine della gara contro il Napoli

La Juventus di Luciano Spalletti perde per 2-1 il big match contro il Napoli di Antonio Conte. Al termine della gara il tecnico bianconero è intervenuto in conferenza stampa per commentare la prestazione offerta dai suoi calciatori. Queste le sue dichiarazioni:

“Abbiamo fatto meno di quanto avremmo potuto. In diversi momenti sono riemerse esitazioni nella gestione del pallone, sia in avvio sia dopo il pareggio. Abbiamo schierato due giocatori rapidi davanti, ma non siamo riusciti a sfruttare le situazioni favorevoli, perdendo troppi palloni banali e non capitalizzando la superiorità numerica in mezzo al campo. Nella ripresa con David è andata meglio, ma ci siamo sbilanciati lasciando la difesa troppo esposta. Nel 3 contro 3 loro sono fortissimi: fisicità e velocità. Siamo mancati in determinazione.

Scelte tattiche iniziali? Volevo farli giocare tra i loro tre difensori, sfruttando un centrocampista in più per gestire il pressing uomo su uomo. Yildiz, da centrale, aveva sempre un avversario alle spalle e non è riuscito a esprimersi al meglio. Anche noi non siamo stati bravi a metterlo nelle condizioni ideali. Sostituzione di Yildiz? Settimana scorsa si parlava della sua necessità di riposare. Ho inserito Openda, pagato 45-50 milioni: deve dare di più anche lui. Ha segnato e può offrirci molto, ma serve un contributo maggiore.

Koopmeiners impiegato come braccetto? Sì, è stata una scelta obbligata. Con tre difensori fuori da mesi non ci sono alternative. Koopmeiners sta facendo bene in costruzione e negli inserimenti. È normale che soffra l’uno contro uno contro giocatori di grande livello. Ritorno al Maradona? Mi emoziono facilmente, ma poi torno concentrato. A Napoli vengo spesso, anche senza farlo sapere. Ho tanti amici qui. La storia vissuta resterà per sempre, non solo per i risultati ma anche per il valore economico portato al club.

Condizioni Zhegrova? Non ci sono problemi personali, ma viene da un lungo stop. Negli ultimi 15 metri è devastante, però questa settimana ha avuto fastidi e si è allenato poco. Serve tempo per riportarlo ai ritmi alti. Scarsa incisività in attacco? Non è solo una questione di ultimo passaggio o finalizzazione. Dobbiamo sistemare i comportamenti in tutto il campo”.