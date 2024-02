Napoli-Juventus: quanti ex nella storia delle due squadre

Domenica sera i bianconeri scenderanno in campo contro i partenopei nella partita valevole per la ventisettesima giornata

Cristiano Passa Redattore 29 febbraio 2024 (modifica il 29 febbraio 2024 | 14:57)

La Juventus scenderà in campo domenica sera contro il Napoli nella partita valevole per la ventisettesima giornata del campionato italiano di Serie A. Attraverso il loro sito internet, i bianconeri hanno ricordato tutti gli ex giocatori che hanno vestito le maglie delle due squadre.

"Napoli-Juventus è una delle sfide che più ha avuto negli ex delle figure chiave. L'ultimo ex in ordine di tempo è Arkadiusz Milik, che curiosamente compie gli anni proprio nella settimana della partita che, al San Paolo, oggi "Maradona", da azzurro ha giocato due volte.

GONZALO HIGUAIN

Se si parla di attaccanti non si può che pensare a Gonzalo Higuain. Un ex che ha colpito il Napoli sia in casa che in trasferta. Memorabile e pesantissimo il gol della gara d'andata del 2017-18, quando la Juve vince 1-0 e riduce il distacco dal Napoli momentaneamente in testa.

RENATO BUSO

A Torino ha giocato 4 anni, a Napoli ha trascorso 3 stagioni nel decennio successivo. Renato Buso nel 1989 firma una doppietta al San Paolo in una vittoria bianconera per 4-2 (ne parleremo a breve con l'ausilio di "Hurrà Juventus". Non male davvero, tenendo conto che il ragazzo ha solo 19 anni.

CIRO FERRARA

Napoli e Juventus, insieme alla Nazionale, sono state le sue squadre. In azzurro ha vinto due scudetti, in bianconero ne ha aggiunti altri sei. E con entrambi ha ottenuto svariati trofei internazionali. Qui lo vediamo contrastare Roberto Baggio, in un Napoli-Juventus del 1991-92, vinto dai bianconeri con un gol di De Agostini.

FABIO CANNAVARO

Nel Napoli è cresciuto, facendo anche da raccattapalle ai tempi di Maradona. Alla Juve ha giocato in due riprese, con la stagione 2005-06 che rappresenta il picco più alto della sua carriera. Qui lo vediamo con il fratello Paolo, prima del fischio d'inizio al San Paolo per una sfida in famiglia nel 2009-10.

DINO ZOFF

Prima Napoli, poi Juventus. E di partite al San Paolo Dino Zoff ne ha giocate davvero tante da grande protagonista. Come questa verso la fine del campionato 1980-81, che la Juve vince 1-0, determinante per tenere a distanza i partenopei dalla volata per lo scudetto."

