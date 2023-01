Napoli-Juventus, le pagelle di Gazzetta: “Demoliti Allegri e…”

Un'umiliazione cocente come non se ne ricordavano da molti anni. La Juventus esce con le ossa rotte dal Maradona di Napoli. Il punteggio di 5 a 1 per i partenopei non lascia spazio ad interpretazioni. Gli uomini di Spalletti volano a +10 e lo scudetto torna ad essere una chimera per la Vecchia Signora. Errori grossolani dei singoli calciatori in campo e del tecnico. Vi proponiamo le pagelle della Gazzetta dello Sport che giustamente ci va giù pesante con i voti per i giocatori bianconeri. Due soggetti in particolare sono stati demoliti. Iniziamo subito la carrellata di voti<<<