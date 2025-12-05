Napoli-Juventus, Orsi: "Penso che Conte farà una partita..."

Il pensiero espresso dall'ex portiere di Lazio e Inter ai microfoni di "Radio Radio" riguardante il prossimo big match tra Napoli e Juventus

Fernando Orsi, ex portiere di Lazio ed Inter, è intervenuto ai microfoni di “Radio Radio” per parlare, tra i vari argomenti, del prossimo big match tra Napoli e Juventus previsto domenica 7 dicembre alle ore 20:45. Questo il pensiero espresso dall’ex portiere biancoceleste sul tipo di partita che mister Conte proverà a fare contro i bianconeri di Luciano Spalletti:

“Penso che Conte farà una partita un po’ più accorta con ripartenze degli esterni che sono bravi. Non ha giocatori di interdizione lì in mezzo, quindi è probabile che aspetti e provi a colpire in contropiede“.