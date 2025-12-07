Napoli-Juventus, numeri e precedenti delle due squadre

Manca sempre meno a Napoli-Juventus. Leggiamo alcune curiosità in merito alle due squadre.

Napoli e Juventus, si affrontano nel posticipo della quattordicesima giornata di Serie A. Calcio d’inizio fissato alle ore 20:45. In queste ore di avvicinamento alla gara, la Juventus attraverso il proprio sito ufficiale, ha fatto un focus sui numeri e i precedenti tra le due squadre. Qui sotto il post della società:

STATISTICHE GENERALI