Napoli-Juventus, numeri e precedenti delle due squadre

Napoli e Juventus, si affrontano nel posticipo della quattordicesima giornata di Serie A. Calcio d’inizio fissato alle ore 20:45. In queste ore di avvicinamento alla gara, la Juventus attraverso il proprio sito ufficiale, ha fatto un focus sui numeri e i precedenti tra le due squadre. Qui sotto il post della società:
STATISTICHE GENERALI
- Il Napoli è la squadra che in questo campionato ha colpito più legni: nove per gli azzurri.
- La Juventus è la squadra che ha effettuato più tiri da fuori area in questa Serie A (81), mentre il Napoli è la formazione – tra quelle attualmente nel lato sinistro della classifica – che ne ha incassati di più (63); dal punto di vista realizzativo, i bianconeri contano quattro reti dalla distanza nel torneo in corso (come Bologna e Lecce), meno solo di Inter e Milan (entrambe a cinque).
- Nessuna squadra conta più marcatori diversi rispetto alla Juventus in questo campionato: 11, come Atalanta, Bologna e Inter.
- In questo campionato nessuna squadra ha guadagnato più punti della Juventus da situazione di svantaggio: sette per i bianconeri, come il Bologna.
- Solo l’Inter (233) ha effettuato più conclusioni della Juventus (218) in questo campionato; dall’altra parte il Napoli è prima per percentuale di tiri nello specchio (54%).
FOCUS GIOCATORI
NAPOLI
- David Neres ha preso parte a cinque reti nelle sue ultime sei presenze in Serie A (tre reti e due assist), dopo che non aveva partecipato a neanche una marcatura nelle 16 precedenti; dopo i centri contro Atalanta e Roma, l’attaccante del Napoli può andare a segno in tre presenze di fila per la prima volta considerando i 10 grandi campionati europei.
- Rasmus Hojlund ha fornito due assist in nove presenze finora in questa Serie A e non ha mai fatto meglio in una stagione nei maggiori cinque campionati europei: due sia nell’annata 2023/2024 in 30 gare con il Manchester United che nella stagione 2022/2023 in 32 sfide con l’Atalanta nel massimo torneo. L’attaccante del Napoli ha fornito due passaggi vincenti nelle ultime due gare disputate e non è mai arrivato a tre di fila.
- Scott McTominay è rimasto a secco di reti l nelle ultime cinque partite di Serie A, solo tra febbraio e aprile scorsi è rimasto senza reti per più gare di fila nella competizione (sei).
- Giovanni Di Lorenzo ha già trovato una rete contro la Juventus in Serie A, il 31 agosto 2019, nella sconfitta 3-4 del suo Napoli all’Allianz Stadium. Il difensore del Napoli è a un passo dall’essere coinvolto in 50 reti in Serie A (19 reti e 30 assist fino a questo momento).
- Nella stagione 2018/2019 Leonardo Spinazzola ha collezionato 10 presenze con la maglia della Juventus in Serie A.
Juventus
- Con la doppietta contro il Cagliari, Kenan Yildiz ha agganciato Pietro Anastasi al settimo posto dei migliori marcatori bianconeri in Serie A prima di compiere i 21 anni (13 reti); in sesta posizione si trova Alessandro Del Piero, con 15 reti.
- Kenan Yildiz è il giocatore che ha partecipato a più reti nei cinque maggiori campionati europei in corso, tra quelli che non hanno ancora contribuito a una singola marcatura in trasferta: sette, quattro reti e tre assist.
- Teun Koopmeiners ha più che raddoppiato la sua media di palloni giocati in questa Serie A nelle quattro partite con Luciano Spalletti (85 a partita).
- La prima delle sei reti di Andrea Cambiaso in Serie A è arrivata contro il Napoli, il 29 agosto 2021 con la maglia del Genoa.
- Dal suo arrivo alla Juventus (dalla stagione 2024/2025), Michele Di Gregorio ha registrato 18 clean sheet in 44 match di Serie A; tra i portieri solo Mile Svilar (22) ha fatto meglio nel periodo – a quota 18 anche Alex Meret e Yann Sommer –.