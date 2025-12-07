Napoli-Juventus, Locatelli a Dazn: “Bisogna sicuramente fare meglio di così”

Le dichiarazioni del calciatore bianconero rilasciate ai microfoni di Dazn al termine della gara disputata contro il Napoli

Finisce 2-1 il big match tra Napoli e Juventus. Al termine della gara, è intervenuto Manuel Locatelli ai microfoni di Dazn per esprimere il proprio parere sulla partita di stasera. Queste le sue parole:

“Cosa non ha funzionato? Il mister ci aveva chiesto di palleggiare un po’ di più, di avere superiorità a metà campo, solo che loro ci hanno chiuso bene e non è successo questo. Loro hanno fatto sicuramente molto meglio di noi nel primo tempo. Noi abbiamo sbagliato cose che non si possono sbagliare, dei passaggi semplici e bisogna sicuramente fare meglio di così. Poi a fine partita sono sempre queste le frasi che si dicono, bisogna fare le cose in campo.

Che ambiente c’è nello spogliatoio? Sappiamo la posizione in cui siamo. Sappiamo che bisogna fare meglio, ma noi dobbiamo cercare di proteggerci da quello che viene fuori, bisogna far vedere in campo le cose che sappiamo fare. Sicuramente dobbiamo fare meglio di così, questo è inevitabile. Poi bisogna fare punti, alla fine le parole contano poco, bisogna fare punti, tornare a vincere, bisogna fare meglio di così, perchè siamo meglio di così.

Anch’io vorrei venire perchè ho fatto gol o abbiamo vinto la partita, però sono responsabilità che il capitano deve avere. Io devo cercare di essere un esempio, sempre disponibile per ogni cosa, perchè è quello che devo fare quindi vengo a parlare con voi per cercare di spiegare a parole perchè abbiamo perso e so che è difficile spiegarlo a parole. Alla fine conta sempre il campo, ma è quello che un capitano deve fare, anzi, questo non è niente”.