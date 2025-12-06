Napoli-Juventus, le statistiche della gara
Home > Juve News

Napoli-Juventus, le statistiche della gara

Stefania Palminteri
6 Dicembre, 14:23
Napoli Juventus
Analizziamo i numeri di Napoli e Juventus alla vigilia della gara in programma domani sera alle ore 20:45.

La società bianconera attraverso il proprio sito ufficiale, ha analizzato le statistiche relative al match Napoli-Juventus. Gli uomini Spalletti, scenderanno in campo domani sera alle ore 20:45. La gara valida per la quattordicesima giornata di Serie A, rappresenta uno snodo cruciale per i bianconeri. Quest’ultimi infatti, con una vittoria si porterebbero a sole due distanze dalla squadra partenopea e si avvicinerebbero così alle prime posizioni.

NAPOLI-JUVENTUS – LE STATISTICHE DEL MATCH

Vediamo alcuni numeri a confronto per le due squadre!

  • In questo campionato nessuna squadra ha guadagnato più punti della Juventus da situazione di svantaggio: sette per i bianconeri, come
    il Bologna.
  • La Juventus è la squadra che ha effettuato più tiri da fuori area in questa Serie A (81), mentre il Napoli è la formazione – tra quelle
    attualmente nel lato sinistro della classifica – che ne ha subiti di più (63); dal punto di vista realizzativo, i bianconeri contano quattro
    reti dalla distanza nel torneo in corso (come Bologna e Lecce): meno solo di Inter e Milan (entrambe a cinque).
  • Napoli (105) e Juventus (99) sono le due squadre che hanno concesso meno interruzioni alte alle squadre avversarie in questa Serie
    A, misurate come numero di sequenze, con tre o meno passaggi, terminate 40 metri o meno dalla propria porta.
  • La Juventus ha realizzato cinque gol negli ultimi 15 minuti di gioco in questo campionato (come Como e Cremonese), meno solamente
    dell’Inter (sei).

x