Napoli-Juventus, le statistiche della gara

La società bianconera attraverso il proprio sito ufficiale, ha analizzato le statistiche relative al match Napoli-Juventus. Gli uomini Spalletti, scenderanno in campo domani sera alle ore 20:45. La gara valida per la quattordicesima giornata di Serie A, rappresenta uno snodo cruciale per i bianconeri. Quest’ultimi infatti, con una vittoria si porterebbero a sole due distanze dalla squadra partenopea e si avvicinerebbero così alle prime posizioni.
NAPOLI-JUVENTUS – LE STATISTICHE DEL MATCH
Vediamo alcuni numeri a confronto per le due squadre!
- In questo campionato nessuna squadra ha guadagnato più punti della Juventus da situazione di svantaggio: sette per i bianconeri, come
il Bologna.
- La Juventus è la squadra che ha effettuato più tiri da fuori area in questa Serie A (81), mentre il Napoli è la formazione – tra quelle
attualmente nel lato sinistro della classifica – che ne ha subiti di più (63); dal punto di vista realizzativo, i bianconeri contano quattro
reti dalla distanza nel torneo in corso (come Bologna e Lecce): meno solo di Inter e Milan (entrambe a cinque).
- Napoli (105) e Juventus (99) sono le due squadre che hanno concesso meno interruzioni alte alle squadre avversarie in questa Serie
A, misurate come numero di sequenze, con tre o meno passaggi, terminate 40 metri o meno dalla propria porta.
- La Juventus ha realizzato cinque gol negli ultimi 15 minuti di gioco in questo campionato (come Como e Cremonese), meno solamente
dell’Inter (sei).