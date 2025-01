Napoli-Juventus, la moviola della partita: Chiffi promosso

La moviola della partita tra Napoli e Juventus, persa dalla squadra bianconera: nessun episodio dubbio e promozione a pieni voti di Chiffi

Nella ventiduesima giornata di Serie A, la Juventus incappa nella prima sconfitta in campionato in casa del Napoli capolista in classifica. La partita, diretta dall’arbitro Daniele Chiffi, non si evidenzia per episodi dubbi o clamorosi. Il rigore assegnato alla squadra azzurra è evidente, mentre la gestione dei cartellini appare adeguata ed equilibrata. Il direttore di gara sceglie un approccio “inglese” di gara, lasciando scorrere la partita che risulta infatti piacevole e sostanzialmente molto corretta.

Unica scelta opinabile la decisione di non assegnare al Napoli una punizione dal limite nel primo tempo, lasciando proseguire un azione poco redditizia per i padroni di casa. Unico neo, invece, un fallo sulla trequarti del Napoli di Thuram su Anguissa, non visto e che avrebbe potuto pericolosamente innescare la Juve. Così fosse stato, ci sarebbe stato un probabilissimo intervento del Var.