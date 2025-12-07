Napoli-Juve, Yildiz a Dazn: “Falso nove? Giocheremo come sappiamo”

In vista del big match del Maradona, Napoli-Juve, ecco le parole di Kenan Yildiz nel consueto pre partita di Dazn

Tra poco Napoli e Juve scenderanno in campo in vista del big match al Maradona. Ai microfoni di Dazn, ecco le parole di Kenan Yildiz.

Hai lavorato da falso nueve in settimana o ti vedremo sempre nel tuo ruolo abituale? E’ arrivata la distinta, ma ci sono tanti cambiamenti rispetto al solito.

“Vedremo cosa succede in campo”.

Cosa ti chiede Spalletti? Di prenderti qualche responsabilità in più?

“Non mi ha chiesto niente di speciale, mi ha detto di giocare la mia partita come sappiamo sempre. Certo questo è uno stadio fantastico, con un’atmosfera diversa dal solito, però non c’è una pressione aggiuntiva”.