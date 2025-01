Napoli-Juve, la moviola di Calvarese: “Mano Gatti? Non c’è nulla”

Intervenuto su Tuttosport l’ex arbitro Calvarese ha analizzato la direzione di gara di Chiffi in Napoli-Juve: “Chiffi riesce a dare un ritmo giusto al suo arbitraggio, seguendo sempre quello della partita. Fischia poco e ammonisce ancora meno. I due episodi più rilevanti si verificano entrambi nel secondo tempo, a distanza di pochi minuti, nell’area bianconera.

Intervenuto su Tuttosport l’ex arbitro Calvarese ha analizzato la direzione di gara di Chiffi in Napoli-Juve: “Chiffi riesce a dare un ritmo giusto al suo arbitraggio, seguendo sempre quello della partita. Fischia poco e ammonisce ancora meno. I due episodi più rilevanti si verificano entrambi nel secondo tempo, a distanza di pochi minuti, nell’area bianconera. Il primo: Lukaku chiede rigore per presunto fallo di mano di Gatti, ma non c’è nulla e fa bene Chiffi a lasciar correre. La posizione del braccio destro infatti è dinamicamente consona, il calciatore addirittura non guarda il pallone, l’arto è stretto e l’impatto del tutto casuale. Mai calcio di rigore”.

La moviola di Napoli-Juve

"Ineccepibile il penalty per fallo di Locatelli su McTominay. Un intervento scomposto in scivolata, con il bianconero che non prende il pallone (lo tocca lo scozzese) ma solo l'avversario. Un fallo evidente, lo "riconoscono" i compagni di Locatelli che si disperano immediatamente. Nel primo tempo, invece, sbaglia Chiffi a non sanzionare un fallo di Thuram su Anguissa: vero che il bianconero prende prima il pallone, ma poi è il camerunese a toccare la sfera, e alla fine arriva un intervento di Thuram sulla sua gamba, col piede di richiamo. Regolare il vantaggio bianconero: non c'è fallo di Koopmeiners su Anguissa, l'olandese si libera regolarmente della marcatura. Corretti infine i gialli per Cambiaso, Lobotka, Spinazzola e Koopmeiners", ha concluso.