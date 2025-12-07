Napoli-Juve, le statistiche: Yildiz raggiunge Del Piero?

Attraverso il proprio sito ufficiale, la Juve ha presentato le statistiche pre gara in vista del big match di stasera contro il Napoli

STATISTICHE GENERALI

Il Napoli è la squadra che in questo campionato ha colpito più legni: nove per gli azzurri.

La Juventus è la squadra che ha effettuato più tiri da fuori area in questa Serie A (81), mentre il Napoli è la formazione – tra quelle attualmente nel lato sinistro della classifica – che ne ha incassati di più (63); dal punto di vista realizzativo, i bianconeri contano quattro reti dalla distanza nel torneo in corso (come Bologna e Lecce), meno solo di Inter e Milan (entrambe a cinque)

Nessuna squadra conta più marcatori diversi rispetto alla Juventus in questo campionato: 11, come Atalanta, Bologna e Inter.

In questo campionato nessuna squadra ha guadagnato più punti della Juventus da situazione di svantaggio: sette per i bianconeri, come il Bologna.

Solo l’Inter (233) ha effettuato più conclusioni della Juventus (218) in questo campionato; dall’altra parte il Napoli è prima per percentuale di tiri nello specchio (54%).

FOCUS GIOCATORI | JUVENTUS

Con la doppietta contro il Cagliari, Kenan Yildiz ha agganciato Pietro Anastasi al settimo posto dei migliori marcatori bianconeri in Serie A prima di compiere i 21 anni (13 reti); in sesta posizione si trova Alessandro Del Piero, con 15 reti.

Kenan Yildiz è il giocatore che ha partecipato a più reti nei cinque maggiori campionati europei in corso, tra quelli che non hanno ancora contribuito a una singola marcatura in trasferta: sette, quattro reti e tre assist.

Teun Koopmeiners ha più che raddoppiato la sua media di palloni giocati in questa Serie A nelle quattro partite con Luciano Spalletti (85 a partita).

La prima delle sei reti di Andrea Cambiaso in Serie A è arrivata contro il Napoli, il 29 agosto 2021 con la maglia del Genoa.

Dal suo arrivo alla Juventus (dalla stagione 2024/2025), Michele Di Gregorio ha registrato 18 clean sheet in 44 match di Serie A; tra i portieri solo Mile Svilar (22) ha fatto meglio nel periodo – a quota 18 anche Alex Meret e Yann Sommer “.