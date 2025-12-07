Napoli-Juve, le statistiche: Yildiz raggiunge Del Piero?

La Juve, sul proprio sito ufficiale, analizza le statistiche pre gara relative al match di campionato contro il Napoli, in programma stasera al Maradona a partire dalle 20:45. Di seguito i dati dell’incontro.
STATISTICHE GENERALI
Il Napoli è la squadra che in questo campionato ha colpito più legni: nove per gli azzurri.
La Juventus è la squadra che ha effettuato più tiri da fuori area in questa Serie A (81), mentre il Napoli è la formazione – tra quelle attualmente nel lato sinistro della classifica – che ne ha incassati di più (63); dal punto di vista realizzativo, i bianconeri contano quattro reti dalla distanza nel torneo in corso (come Bologna e Lecce), meno solo di Inter e Milan (entrambe a cinque)
Nessuna squadra conta più marcatori diversi rispetto alla Juventus in questo campionato: 11, come Atalanta, Bologna e Inter.
In questo campionato nessuna squadra ha guadagnato più punti della Juventus da situazione di svantaggio: sette per i bianconeri, come il Bologna.
Solo l’Inter (233) ha effettuato più conclusioni della Juventus (218) in questo campionato; dall’altra parte il Napoli è prima per percentuale di tiri nello specchio (54%).
FOCUS GIOCATORI | JUVENTUS
Con la doppietta contro il Cagliari, Kenan Yildiz ha agganciato Pietro Anastasi al settimo posto dei migliori marcatori bianconeri in Serie A prima di compiere i 21 anni (13 reti); in sesta posizione si trova Alessandro Del Piero, con 15 reti.
Kenan Yildiz è il giocatore che ha partecipato a più reti nei cinque maggiori campionati europei in corso, tra quelli che non hanno ancora contribuito a una singola marcatura in trasferta: sette, quattro reti e tre assist.
Teun Koopmeiners ha più che raddoppiato la sua media di palloni giocati in questa Serie A nelle quattro partite con Luciano Spalletti (85 a partita).
La prima delle sei reti di Andrea Cambiaso in Serie A è arrivata contro il Napoli, il 29 agosto 2021 con la maglia del Genoa.
Dal suo arrivo alla Juventus (dalla stagione 2024/2025), Michele Di Gregorio ha registrato 18 clean sheet in 44 match di Serie A; tra i portieri solo Mile Svilar (22) ha fatto meglio nel periodo – a quota 18 anche Alex Meret e Yann Sommer “.