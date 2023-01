Juve, Daspo per 30 tifosi dei gruppi ultras: le motivazioni

Il Questore di Torino ha emesso trenta provvedimenti di Daspo nei confronti di tifosi appartenenti ai gruppi ultras della curva della Juve

Il Questore di Torino ha deciso l'emissione di 30 provvedimenti di Daspo, da uno a cinque anni, con otto obblighi di firma, nei confronti di soggetti appartenenti ai gruppi ultras della Juventus. Nel dettaglio, si tratta degli ex Drughi, che ora hanno il nome di 'San Marco 1988', degli ex 'Tradizione', che oggi sono 'Gruppo Storico', degli ex 'Viking', oggi 'Milano 1986', degli ex 'Nuclei Armati Bianconeri', oggi 'Genova' e dei più recenti 'La 12 Curva Sud', ex 'Drughi Asti Praia'.

Ventiquattro di questi provvedimenti riguardano il derby del 15 ottobre scorso. Secondo le indagini della Digos di Torino, queste persone avrebbero preso parte alla rissa scoppiata tra gli ultras bianconeri nel settore ospiti dello Stadio Olimpico Grande Torino. Nello scontro, sviluppatosi nell'antistadio, si erano affrontate una quarantina di persone. Il motivo degli scontri sarebbe stato la guida della curva, rimasta senza un gruppo al vertice. Dopo il processo Last Banner, chiuso a ottobre 2021, sei capi ultras bianconeri hanno ricebuto una condanna in primo grado per diversi reati. Tra questi c'era anche l'associazione a delinquere.

Tra i trenta provvedimenti emessi nelle ultime ore, gli altri sei sono stati adottati per i fatti avvenuti il 6 novembre, durante Juventus-Inter. Gli ultras, per riservarsi l'area dietro la balaustra della curva sud dell'Allianz Stadium, hanno allontanato con violenza e minacce altri tifosi non facenti parte dei gruppi.