Napoli-Juve, Chiellini a Dazn: "Koopmeiners porta qualità. Occasione per... "

In vista del big match del Maradona, Napoli-Juve, ecco le parole di Giorgio Chiellini nel consueto pre partita di Dazn

Tra poco Napoli e Juve scenderanno in campo in vista del big match al Maradona. Ai microfoni di Dazn, ecco le parole di Giorgio Chiellini nel pre partita.

L’arrivo allo stadio è stato un po’ burrascoso?

“Eravamo abituati a ben di peggio, non ci lamentiamo, potevamo evitare il passaggio in mezzo ai tifosi, ma tutto tranquillo.”

Quindi anche l’ambiente che vi aspetta stasera al Maradona è tranquillo…

“No, non è mai tranquillo qui, ma nel limite della sportività. Sarà una partita tosta, difficile, me l’aspetto di ritmo e di intensità fisica, però solo di calcio è bello parlare.”

Lei è stato professore in quel ruolo: che voto dà a Koopmeiners?

“Sta facendo bene secondo me, poi è un giocatore molto diverso da quello che ero io, da quelllo che è Buongiorno stasera, è un giocatore che in quel ruolo può portare qualità, è abbastanza intelligente per coprire alcune lacune di aggressività che non può avere. Ha avuto un impatto positivo, ma si è visto anche l’altro giorno che ha giocato in mezzo al campo in Coppa Italia, che ripreso ritmo, fiducia, sicurezza. La cosa che sta facendo meglio di tutte e che si vede meno nelle telecamere, è che più di una guida da dietro, una persona che richiama gli altri, che posiziona la squadra, cercando di non prendere poi ripartenze pericolose.”

Chi gioca davanti?

“Dai lo vedrete tra poco (gioca Yildiz, ndr), poi alla fine gli attaccanti giocano in attacco, quello sicuramente. Io credo sia stato fatto per avere più controllo della partita e per non dare punti di riferimento ad una squadra fisica, che si è visto poi domenica scorsa con la Roma che sull’uomo a uomo ha vinto quei duelli che solitamente avevano fatto della Roma una quadra dominante in questo campionato, e li ha portati invece dove volevano loro, nella vittoria dei duelli, nelle combinazioni veloci con i tre attaccanti molto vicini e poi nella creazione di spazi che Neres e Hojlund hanno attaccato molto bene.”

Dopo l’infortunio di Vlahovic, hai percepito dalla società o dalla squadra dei discorsi su un po’ di responsabilità da parte di Openda e David?

“Io più che responsabilità, ho visto ancora più convinzione da parte loro, in una partita che va tarata come quella di martedì, però hanno fatto bene: David ha fatto una gran partita, Openda è entrato, aveva segnato ed il gol è stato annulato per millimetri. Alla fine per loro sarà un’occasione. Io l’avevo detto, come sempre quando ci sono degli infortuni è una brutta notizia per la società, ma è una buona notizia per chi è stato sempre criticato fino a quel momento e ha occasione di dimostrare in campo senza la pressione di avere sempre dietro uno come Dusan che tutti sappiamo quanto sia importante. Quindi siamo curiosi anche noi di scoprirli meglio, oggi partitanno dalla panchina ma avranno tanto spazio nelle prossime settimane.”