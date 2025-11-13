Brutte notizie per Antonio Conte. Secondo quanto riportato da Sky Sport, Frank Anguissa tornerà a disposizione non prima di gennaio, saltando dunque tutte le prossime sfide di Serie A e Champions League. Una vera tegola per il Napoli che perde uno dei suoi perni a centrocampo in un momento delicatissimo della stagione. Nella sfida del 7 dicembre contro la Juve, al Maradona, quasi sicuramente l’ex Fulham non potrà scendere in campo.
Napoli-Juve, Anguissa non ci sarà! I tempi di recupero…
13 Novembre, 17:44
