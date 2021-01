Nainggolan: “Se ho rifiutato la Juve? Ho scelto di non andare con chi vinceva. Neanche ai videogiochi mi diverto con i più forti…”

TORINO – Radja Nainggolan, centrocampista del Cagliari, ha parlato ai microfoni del Corriere dello Sport circa il suo mancato approdo alla Juventus nelle scorse stagioni: “Gli juventini mi attaccano perché mi dicono che “Non ho vinto nulla”? Una sciocchezza assoluta. Io ho scelto di non andare con chi vinceva. So che potrebbero dire che alla Juventus non mi hanno voluto, ma basta che chiedano ai loro dirigenti, ai loro direttori sportivi. ​La Juventus è stata la squadra più forte per un decennio e io a vincere con i più forti non mi diverto neanche ai videogiochi…“.

Poi il belga ha parlato anche della sua esperienza all'Inter e con Conte: "È un grandissimo tecnico. Ma sono rimasto ferito quando dopo avermi concesso solo otto minuti di partita mi ha indicato come un responsabile di tutto. Che potevo fare in otto minuti? Ma non ho aperto polemiche allora, non lo faccio nemmeno adesso. È andata così. Io sono integro, sano. Non ho mancato un allenamento, non ho fatto un minuto di ritardo. Quest'anno in campo stiamo difendendo molto più che un risultato: stiamo difendendo il campionato dal virus. Perché il Covid prima ha ucciso il calcio, poi le vite di tutti noi, e alla fine ha ucciso il mondo. ​Non sono pessimista, sono solo lucido. Io ho avuto il Covid, e sono stato fortunato. Non ho avuto una linea di febbre, ma sono preoccupato . Sono preoccupato per gli effetti della crisi. Per tutti quelli che hanno avuto il lavoro e le attività distrutte. E poi ovviamente per gli altri, per gli anziani, per i più deboli, per chi si ammala e con questo virus rischia la vita. Spero che li vaccinino subito, per primi".