Calciomercato Juventus, ipotesi da urlo: Di Marzio lancia l’indiscrezione!

ULTIME NEWS MERCATO JUVE – Il mercato di gennaio ha appena aperto ufficialmente i battenti, è tempo di stringere i tempi e cercare di condurre in porto alcune operazioni. La Juventus sembra essere molto attiva e le ultime notizie lasciano pensare che la Vecchia signora potrà essere tra le protagoniste di questo calciomercato invernale. Paratici è al lavoro su più fronti, sa che la Juve ha bisogno di qualche ritocco nell’immediato, senza comunque trascurare qualche possibile operazione in prospettiva. In quest’ottica, molto importanti sono le piste che portano a Reynolds del Dallas e Nicolò Rovella del Genoa.

Soprattutto di quest’ultimo ha parlato il noto esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio che, ai microfoni di Sky Sport, ha confermato che l’operazione pare essere in dirittura d’arrivo. “La Juventus ha praticamente ormai definito l’affare Rovella” – ha spiegato Di Marzio, che poi ha aggiunto qualche dettaglio in più – “Manca da limare qualche distanza per l’ingaggio del giocatore. Rovaella verrà pagato 10 milioni di euro in bonus e continuerà a giocare al Genoa per un anno e mezzo. Ai rossoblù invece va subito Portanova“. Ma la questione primaria in casa bianconera riguarda l’attacco e proprio riguardo a questo l’esperto di calciomercato ha lanciato un’indiscrezione a sorpresa.

“Per l’attacco si valutano diversi profili, ma c’è la tentazione Papu Gomez. La Juve farà passi concreti se dovesse uscire Bernardeschi“. Sempre Di Marzio a Sky ha aggiunto altri particolari sulla questione: “Delle grandi di Serie A, l’unica che si è informata concretamente per Gomez con il procuratore del giocatore (lo stesso di Rovella) è proprio la Juventus. Addirittura si è pensato ad uno scambio con Bernardeschi all’Atalanta, anche se la vedo difficile. Però è un’indiscrezione che sta circolando. Se la Juve dovesse riuscire a cedere Bernardeschi o all’Atalanta o a qualche altra squadra (c’è anche l’Hertha Berlino), allora un tentativo per Gomez potrà farlo”. Non solo il Papu però. Sul taccuino di Paratici infatti ci sono anche tantissimi altri giocatori per rinforzare l’attacco bianconero. Noi abbiamo individuato ben 12 nomi accostati alla Vecchia Signora. >>>> Senza perdere altro tempo allora, iniziamo con la raffica partendo dal primo nome <<<<