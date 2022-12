Nainggolan: “Juve impressionante, quella di oggi l’avremmo battuta facilmente”

Il centrocampista dell'Anversa, ex giocatore della Roma, ha parlato intervenendo in una diretta Instagram dicendo la sua sulla Juventus

redazionejuvenews

La Juventus sta preparando alla Continassa la ripresa del campionato, con i bianconeri che torneranno in campo il 4 gennaio contro la Cremonese, e cercheranno di iniziare una rimonta molto difficile, che li possa portare a giocarsi lo Scudetto insieme al Napoli, capolista con 10 punti di vantaggio sui bianconeri. Vecchia Signora costretta dunque a rincorrere, visto il disastroso inizio di campionato, e visti i problemi avuti in questa prima parte di stagione, ai quali si è aggiunto quello relativo all'inchiesta Prisma.

Proprio dell'inchiesta e dei bianconeri ha parlato il centrocampista dell'Anversa, ex giocatore della Roma, Radja Nainggolan, intervenuto nella diretta Instagram della pagina "Tradizione Romanista": "Non so qual sia la verità. La Juventus è una società che deve stare in Serie A perché ti dà competitività. Il mio obiettivo è sempre stato batterli, è sempre bello incontrarli".

"Con Spalletti, Garcia ma anche con Di Francesco, quando arrivammo in semifinale di Champions, eravamo sempre una squadra fortissima, ma la Juventus era impressionante. Contro la Juve di adesso invece avremmo vinto facile. Per 4-5 anni siamo stati poco distanti dalla prima. Qualità ce n'era abbastanza, l'unica pecca di quel periodo è che non abbiamo vinto niente, ma abbiamo vissuto cose che restano dentro di noi".