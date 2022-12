News Juve | Tifosi in delirio, Antonio Conte è a Torino

Lo rivogliono alla Juventus

Un amore mai sbocciato quello fra i tifosi bianconeri e Massimiliano Allegri in questa sua seconda avventura all'ombra della Mole. Complici anche i risultati deludenti di questo anno e mezzo insieme. Viste anche le delicate vicende extra campo, la Juventus avrebbe bisogno di una sterzata decisa per tornare in pista più solida e (magari) vincente che mai. I supporter juventini hanno pochi dubbi su chi sarebbe il profilo ideale per dare il via alla rinascita, Antonio Conte resta fra i preferiti in assoluto del pubblico bianconero.

Il contratto del tecnico salentino con il Tottenham scadrà il prossimo giugno e non ci sono ancora notizie certe di un suo rinnovo. Sul fatto che Conte tornerebbe subito alla Juventus ci sono pochi dubbi. Intanto il mister degli Spurs è stato pizzicato a Torino e sono arrivati subito i like sui social di Chiesa, Bonucci e Marchisio, con annessi commenti entusiasti dei tifosi bianconeri. In un passato recente ci sono sicuramente stati contatti con Conte per un eventuale ritorno, ma alla luce degli ultimi eventi ci risulta difficile pensare ad un avvicendamento in panchina che risulterebbe molto costoso per le casse della Vecchia Signora. Ricordiamo infatti che Allegri ha un contratto con i piemontesi fino al 2025 da 9 milioni a stagione.

E' anche vero che non ci è possibile capire con esattezza quale saranno le possibilità economiche della Juve dalla prossima estate. Conte è un tecnico che non si accontenta di un calciomercato al risparmio. Se si vuole puntare su di lui, bisogna mettere in cantiere investimenti importanti. Ma d'altronde, se questi investimenti sono fatti bene, alla fine con i risultati sportivi è possibile ripagare le uscite finanziarie. Ma parlando di mercato, la Juve sta progettando qualcosa di grosso: triplo sacrificio per un colpo da sogno<<<