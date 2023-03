Nainggolan: “La Juventus era la più forte, ma era anche agevolata”

Radja Nainggolan, centrocampista della SPAL ed ex Roma, ha detto la sua su alcune vicende in passato riguardanti la Juventus.

Radja Nainggolan , centrocampista della SPAL , ha rilasciato delle dichiarazioni al Corriere della Sera, parlando anche della Juventus e di alcuni episodi in passato. Ecco le sue parole: "La natura mi ha fatto un dono: ho un fisico che non ha mai risentito delle cavolate che ho fatto. Certo a 20 anni esci tutte le sere, adesso magari di serate ne faccio due-tre, se mi va.

Ma non rinuncio a vivere. Posso anche bere un po’ la sera, l’importante è poi andare in campo a tremila. Si racconta che creavo problemi negli spogliatoi, ma da Piacenza, al Cagliari, alla Roma e all’Inter ho avuto buoni rapporti con tutti. Ci sono compagni che sento ancora oggi.

Ho chiamato Sabatini e gli ho detto che otto sono pochi. Ne bevo anche venti. E che poi vado in campo lo stesso. Mi vuole bene, mi ha sempre consigliato di avere una vita più tranquilla. Pensa che avrei avuto una carriera migliore. Ma non sono d’accordo, in campo ho dato il massimo. Mai alla Juventus? Vero. Saranno pure stati i più forti, ma ho esperienze in campo contro di loro dove vincevano, e non solo per bravura. Erano agevolati. Con la Roma, nel 2014, perdemmo 3-2, con due rigori fuori area".