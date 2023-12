Mussa: “Juve-Napoli partita complicata. Milan in corsa scudetto se…”

Intervistato a Tmw Radio, Giovanni Mussa ha parlato della sfida di Serie A tra Juventus e Napoli. Ecco le sue parole: "Penso che Allegri cambierà poco, non tocchi gli equilibri se con una certa squadra hai ottenuto risultati. Sarà una partita complicatissima, sulla Juve ci dirà poco perché è solida, forte, che non gioca bene ma fa risultato e arriverà fino in fondo. Il Napoli dovrà abbassarsi di più e avere più campo per ripartire, ma ci vorrà tempo per giocare in un altro modo. Però ripartendo da più dietro ha gli elementi per far male agli avversari".