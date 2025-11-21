Musetti su Spalletti: "È l’uomo giusto per la mia amata Juve, per..."

Il pensiero espresso dal tennista italiano, tifoso della Juventus, su Luciano Spalletti: le sue parole ai microfoni di Small Talks

Nel corso dell’intervista rilasciata ai microfoni di Small Talks Lorenzo Musetti ha parlato del tipo di allenatore, proveniente dall’ambiente calcistico, che avrebbe voluto avere nella sua carriera. Di seguito il pensiero del tennista italiano, notoriamente tifoso della Juventus, in merito a tale argomento:

“Un allenatore del calcio che avrei voluto? Uno come Mourinho, perché sa darti quel qualcosa in più. Sulla tecnica prenderei invece mister Spalletti: per me è l’uomo giusto per la mia amata Juve, per ridarle un tocco di qualità. Sulla tattica invece andrei con Allegri: è il maestro. E poi è “cortomuso”, come il mio cognome. Ci siamo visti a cena e abbiamo parlato tanto dell’aspetto psicologico”.