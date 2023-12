Moretto: “In arrivo un rinforzo dal City per la Juve: ecco di chi si tratta…”

La dirigenza bianconera è al lavoro per rinforzare la mediana a gennaio. Secondo quanto riportato da relevo il candidato arriva dalla Premier

Secondo quanto riportato da Matteo Moretto, la Juventus sarebbe in procinto di chiudere la trattativa per il centrocampista inglese Kalvin Phillips . Il mediano del Manchester City avrebbe già dato il suo consenso al trasferimento e adesso sono le due società a dover trovare un accordo. I bianconeri puntano ad un prestito con diritto di riscatto , mentre il City chiede di inserire l'obbligo. Parti al lavoro.

L’ex Leeds è arrivato alla corte di Pep Guardiola nella stagione 2022/2023. Con i Citizens è sceso in campo 16 volte, trovando però poco spazio durante l’annata corrente. Nella sua precedente esperienza al Leeds aveva messo in mostra grandi doti fisiche e tecniche, l’ideale per sostituire gli indisponibili Pogba e Fagioli.