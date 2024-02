Moratti: “L’inter è più forte delle altre, ma la Juve da fastidio”

L'ex presidente dell'inter ha parlato della Serie A e della corsa Scudetto che sta vedendo i nerazzurri in vantaggio

La Juventus ha ripreso gli allenamenti alla Continassa dopo la sconfitta subita domenica sera a San Siro contro l'inter: i nerazzurri si sono portati a 4 punti di vantaggio dalla squadra di Allegri con una partita ancora da recuperare, che potrebbe aumentare il distacco a 7 lunghezze. Madama cercherà quindi di ripartire da subito, iniziando dalla partita contro l' Udinese in programma lunedì sera all'Allianz Stadium.

Un campionato, quello in corso, ancora non compromesso, anche se più difficile di prima. A parlare della corsa scudetto e dello scontro di domenica è tornato l'ex presidente dell'inter Massimo Moratti, che ha parlato intervistato dai microfoni di Rai Radio 1: "L’Inter è molto più forte delle altre, per mia opinione".