Monza-Juventus: designato l’arbitro della sfida

L'AIA ha diramato le designazioni per la settima giornata del campionato italiano di Serie A che prenderà il via nel week end dopo le coppe europee

La Juventus scenderà in campo domenica alle 15 nella partita valvole per la settimagiornata del campionato italiano di SerieA. I bianconeri scenderanno in campo contro il Monza, per tornare a vincere dopo il brutto passo falso fatto nella partita contro la Salernitana la scorsa settimana, pareggiata per 2-2 con un gol regolare annullato sul finale della partita, che avrebbe regalato la vittoria ad Allegri e ai suoi.