Calciomercato Juventus – Cherubini scatenato, pensa ad un colpo dal Real

Al netto della burrasca sul finale di partita, anche contro la Salernitana la Juventus ha dimostrato di non essere ancora al top della forma. Il gioco latita e anche i campioni più attesi non riescono ad essere decisivi. Nessuno mette in dubbio che l'errore del Var sul gol di Milik sia clamoroso, ma i bianconeri devono fornire risposte più convincenti nell'immediato, altrimenti si fa dura per lo scudetto.

Non avere Di Maria e Chiesa sulle fasce rappresenta un handicap non da poco. E' proprio sulle corsie esterne che la Vecchia Signora sta faticando di più. Cuadrado sembra la brutta copia del giocatore straordinario ammirato negli anni passati. Kostic non è riuscito ancora a fare la differenza. Per non parlare dei terzini. Alex Sandro e De Sciglio non vengono ritenuti più all'altezza. Ecco perché non stupisce l'indiscrezione di queste ultime ore, la Juventus starebbe puntando un calciatore del Real Madrid, mai accostato prima<<<