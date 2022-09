Verso Monza-Juve: tutti i precedenti tra le due squadre

In vista della sfida di Serie A tra Monza e Juve, il club bianconero sul proprio sito ufficiale ha pubblicato un resoconto con tutti i precedenti

redazionejuvenews

Sul proprio sito ufficiale il club bianconero ha pubblicato un interessante approfondimento sui precedenti con il Monza: "Monza-Juventus non si è mai giocata in campionato, essendo i brianzoli partecipanti alla Serie A per la prima volta. In diverse occasioni, però, le due squadre si sono incrociate, tra amichevoli, tornei e Coppa Italia.

IL GOL DI RANOCCHIA

Il giocatore che ha segnato la rete del vantaggio nell'ultimo Monza-Juventus è stato FilippoRanocchia, attualmente in prestito proprio alla società biancorossa. In porta per i padroni di casa c'era Di Gregorio, protagonista di ottimi interventi nella gara della scorsa giornata che ha visto il Monza pareggiare a Lecce. Al Trofeo Berlusconi le altre due reti sono state siglate da Kulusevski e da D'Alessandro.

L'ESTATE DEL 1966

La prima amichevole vinta dalla Juventus a Monza risale all'estate del 1966, 4-2 il risultato. I gol sono opera di Favalli, Zigoni (doppietta) e Menichelli.

LA PRIMA DEL TRAP

Il primo Monza-Juventus di Coppa Italia è un momento storico. Il 29 agosto 1976 si gioca allo stadio Gino Alfonso Sada, impianto che il Monza ha abbandonato nel 1987. La gara vede esordire la Juventus guidata da Giovanni Trapattoni. Neanche la pioggia frena un buon afflusso di pubblico, incuriosito nel vedere i bianconeri alla prima uscita ufficiale. Finisce 1-1, al gol dell'esordiente Boninsegna risponde Braida, storico collaboratore di Galliani. La rete di Bonimba è un capolavoro: il centravanti supera un avversario con un tunnel e centra il bersaglio con un potente sinistro appena entrato in area.

LUCI A SAN SIRO

Le altre due volte che si confrontano Monza-Juventus in Coppa Italia si decide di giocare a San Siro per consentire un maggior afflusso di pubblico. In entrambe occasioni prevale la Signora di misura. Nel 1978 la rete della vittoria è firmata da Virdis. Nel 1986 funziona a meraviglia l'intesa Platini-Briaschi: assist del francese e deviazione di testa dell'attaccante". (juventus.com)