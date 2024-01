Il Monza vuole Iling-Junior: no della Juve al trasferimento

Secondo quanto riportato da Gianluca di Marzio dagli studi di Sky Sport, il Monza sarebbe sulle tracce di Iling-Junior . L'esterno inglese in questa stagione sta trovando molto meno spazio e per questo la squadra di Palladino vorrebbe provare ad acquistarlo.

La Juve però avrebbe detto no al trasferimento, soprattutto se in prestito. I bianconeri, infatti, non hanno una rosa particolarmente lunga e ogni giocatore è fondamentale. Non a caso Iling in Coppa Italia è stato schierato titolare.