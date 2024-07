Monza, Braida esalta la Juve: “Ha avuto coraggio”

Intervenuto nel corso dell'evento di presentazione del Monza il dirigente biancorosso Ariedo Braida ha parlato della Juve

I rapporti tra Juve e Monza sono ottimi, soprattutto dopo che i bianconeri sono riusciti ad acquistare Di Gregorio dai bianconeri.

Monza, le parole di Braida sulla Juve

Intervenuto nel corso dell’evento di presentazione della squadra il dirigente del Monza Ariedo Braida ha commentato: “La Juve quest’anno ha fatto esordire dei giovani, ma giovane non significa necessariamente bravo. La nazionale quest’anno ha espresso una povertà che non avevo mai visto. Tutte le società investono nel settore giovanile perché bisogna partire da lì, ma il calcio italiano sta vivendo davvero un momento difficile. Forse c’è poco coraggio, ma la Juve questo coraggio l’ha avuto con Miretti, Iling, Yildiz. Se hai giovani bravi è giusto farli giocare. Per giocare a calcio devi essere fenomeno come Yamal e Nico Williams”.