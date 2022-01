Montemurro: “Sassuolo? La squadra che metterò in campo sarà abbastanza forte al netto delle assenze”

Il tecnico delle Juventus Women ha parlato

redazionejuvenews

Joe Montemurro, allenatore delle Juventus Women, ha parlato ai microfoni di Juventus Tv nella conferenza stampa alla vigilia del match di Serie A contro il Sassuolo: "La squadra è pronta, abbiamo fatto il massimo in questa situazione, ma non cerchiamo scuse. La squadra che metterò in campo sarà abbastanza forte al netto delle assenze, che sono tante. La bellezza di questa squadra è che non fa differenza chi metto in campo, sono tutti forti. Quando non puoi lavorare tanto hai delle difficoltà, purtroppo in questi due anni le stanno avendo tutti, anche in Serie A, a causa della pandemia da coronavirus che non permette mai alle squadre di allenarsi sempre insieme con tutti i giocatori presenti all'appello. La forza della squadra si vede nelle difficoltà, io vedo una squadra pronta ad affrontare tutto.

Sassuolo? È una squadra veramente forte, ben organizzata e con un allenatore molto bravo e che sta facendo veramente bene. Sicuramente loro sono riusciti a prepararsi meglio di noi e in questo sono favoriti, ma è una partita da giocare e noi siamo pronti per vincere. Nuovi acquisti? Il loro apporto sarà importante, sono felice del ritorno di una di noi come Vanessa Panzeri, ha grande voglia di crescere e non vedo l’ora di lavorare con lei. Julia Grosso fa la differenza in mezzo al campo, ha esperienza internazionale e ha caratteristiche diverse dalle altre centrocampiste in rosa e questo ci serviva molto, sono contento.

2022? Adesso ci seguono tutti, tutte le squadre di Serie A ci sono dietro, abbiamo fatto un grande percorso di crescita in questi sei mesi, ora dobbiamo restare su questi standard e fare bene sia in Coppa Italia che in Champions che in Serie A. Sicuramente c’è pressione, ma vogliamo fare bene in tutte le competizioni, a partire dalla prossima partita contro il Sassuolo".