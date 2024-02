Il tecnico della Juventus Women ha parlato alla vigilia dell'ultima partita della regular season per la squadra femminile bianconera

Cristiano Passa Redattore 17 febbraio 2024 (modifica il 17 febbraio 2024 | 16:01)

La Juventus Women scenderà in campo domani contro il Napoli Femminile nell'ultima partita della regular season. Il tecnico delle bianconere Joe Montemurro ha presentato la sfida di domani e quelle passate ai microfoni di JuventusTV.

"In queste ultime partite siamo riusciti a mantenere la porta inviolata e questo è indubbiamente un ottimo segnale. Stiamo difendendo bene, insieme, e come dico sempre è una questione di mentalità, nel senso che quando difendiamo da squadra per le nostre avversarie diventa più difficile superarci. Le ragazze stanno lavorando bene e il loro atteggiamento, molto attento in ogni situazione, le ha premiate in queste ultime tre gare. Anche in fase offensiva abbiamo trovato con continuità la via del gol e anche questo è un aspetto importante in vista del prosieguo della stagione. Contro l'Inter siamo stati bravi a segnare nei primi minuti e non era assolutamente semplice perchè affrontavamo una squadra forte e soprattutto avevamo giocato soltanto pochi giorni prima contro il Como Women. Contro le nerazzurre abbiamo creato tanto e il vantaggio che siamo riusciti ad accumulare è stato il risultato della nostra grande produzione offensiva, è stata una bella prova".

"Contro il Napoli Femminile mi piacerebbe vedere un'altra gara giocata su ottimi livelli, come le ultime che abbiamo disputato. Ogni partita è complicata, di conseguenza servirà massima attenzione. Per noi sarà un match molto importante, per tanti motivi: per il risultato e, dunque, per la classifica, ma anche per il gruppo. Con una vittoria il morale della squadra resterebbe alto e sarebbe importante in vista dei prossimi impegni che ci attendono, tra Coppa Italia e campionato".

"L'ambientamento delle ragazze arrivate nella finestra di mercato invernale sta procedendo bene. All'interno del gruppo si stanno inserendo alla grande e in campo, come avete visto, si stanno dimostrando estremamente utili per la squadra. In sintesi, dunque, siamo felici del loro impatto alla Juventus e, più in generale, con il calcio italiano".

