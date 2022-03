Muro De Ligt, è il difensore meno saltato dell’intera Serie A

De Ligt negli ultimi mesi ha avuto una crescita esponenziale, sensazione confermata anche dalle statistiche.

redazionejuvenews

La Juventus nell'ultimo periodo ha inanellato una serie di risultati utili consecutivi molto importanti, visto che la Vecchia Signora non perde da fine novembre, dal match contro l'Atalanta. Fattore fondamentale della rimonta è stata la solidità difensiva, con soli 25 gol subiti in 28 partite, terza miglior difesa del campionato dopo Napoli e Inter. Il club bianconero, infatti, storicamente ha conseguito i propri successi sul bunker del pacchetto arretrato e Allegri, richiamato anche per questo, ha saputo ridare quell'identità alla Juventus, che nonostante le giustissime critiche per il gioco non eccelso, è ancora in lotta a marzo per tutte le competizioni, con la possibilità di vincere almeno un trofeo.

Simbolo e leader della difesa, è senza dubbio Matthijs De Ligt, centrale olandese classe '99. L'ex Ajax è arrivato a Torino proprio dai Lancieri nel 2019 per oltre 70 milioni, un investimento importante della proprietà juventina. Le prime due stagioni sono state un po' in chiaroscuro, con diversi errori e tentennamenti, ma negli ultimi mesi De Ligt sembra essere in una condizione psico-fisica straripante, dominante sia dal punto di vista prettamente tecnico sia da quello caratteriale, del carisma. Un passo in avanti notevole, che ha permesso alla Juventus di sopperire per diverso tempo delle assenze di Chiellini e Bonucci, spesso alle prese con diversi infortuni muscolari, stop che hanno, inconsapevolmente, spianato la strada alla crescita esponenziale dell'ex Ajax.

La crescita è confermata anche dai dati, infatti, come riporta Opta, tra i difensori con almeno 15 partite giocate nella stagione 2021-22, De Ligt è il centrale che è stato saltato meno volte, ovvero soli 2 dribbling subiti in 23 partite disputate in Serie A. Una statistica che significa tanto, perché il classe '99 era spesso criticato per le prestazioni, soprattutto in relazione al prezzo d'acquisto, ma ultimamente il difensore della Juventus è diventato un leader tecnico e carismatico della squadra, elevandosi come uno dei top del ruolo in Europa.