Mondiali 2026, sponsor negli stadi: la FIFA chiede la rimozione

In vista dei prossimi Mondiali, che si svolgeranno tra Canada, Stati Uniti e Messico, la FIFA dovrà risolvere un grande dilemma

Negli ultimi mesi i responsabili della FIFA, impegnati per i prossimi Mondiali in Canada, Stati Uniti e Messico hanno intensificato i colloqui con i responsabili degli stadi statunitensi designati per ospitare le partite. Il problema in questione è legato alla sponsorizzazione.

Negli impianti delle squadre della National Football League (NFL) -massima serie di Football americano- è infatti frequente apporre il logo dello sponsor, da cui la struttura prende il nome, in cima allo stadio. Le normative della FIFA, tuttavia, sono parecchio restrittive in relazione alle sponsorizzazioni nell’impianto in cui si tiene una partita.

Per questo motivo, è stato ordinato che i loghi degli sponsor vengano coperti o rimossi. Si parla, però, di un’operazione tutt’altro che semplice, viste le installazioni posizionate a decine di metri di altezza. Chissà se la federazione dovrà revisionare il proprio regolamento.