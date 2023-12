Mondiale per Club, Inter avanti, sfida Juventus-Napoli

Riunitisi a Jeddah, in Arabia Saudita, il Consiglio FIFA ha reso ufficiali i criteri di ammissione per il nuovo Mondiale per Club. La prima edizione, si terrà negli Usa e parteciperanno per 32 squadre di tutto il continente. Due saranno le squadre che parteciperanno per l'Italia: la prima sarà l'Inter, mente per il secondo posto è sfida tra Juventus e Napoli.