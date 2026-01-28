Monaco-Juventus: precedenti, numeri e stato di forma

La Juventus sul proprio sito ufficiale ha riportato numeri e curiosità riguardanti il match di Champions League di questa sera contro il Monaco. Questa la nota del club bianconero:
“Nell’ottavo e ultimo match della League Phase di UEFA Champions League la Juventus affronterà in trasferta il Monaco: fischio d’inizio dell’incontro fissato per la serata di oggi, mercoledì 28 gennaio 2026, alle ore 21:00.
Avviciniamoci alla sfida contro i francesi approfondendo curiosità e statistiche di questa partita!
UCL | CURIOSITÀ E NUMERI VERSO MONACO-JUVENTUS
- Il Monaco ha vinto solo una delle sei partite disputate (1N, 4P) contro la Juventus nelle competizioni europee, quella per 3-2 nell’aprile 1998. In questo secolo, i monegaschi non sono riusciti a vincere alcuno dei quattro match (1N, 3P) contro i bianconeri e in tre di questi sono rimasti a secco di gol.
- Il Monaco non ha concesso reti nelle ultime due partite casalinghe di Champions League (0-0 contro il Tottenham, 1-0 contro il Galatasaray). L’ultima volta in cui i monegaschi hanno tenuto la porta inviolata per tre match interni di fila in una grande competizione europea risale al periodo settembre-dicembre 2014, in occasione di tre incontri della fase a gironi di Champions League.
- Nonostante la sconfitta per 6-1 contro il Real Madrid nella settima giornata, il Monaco ha effettuato 20 tiri. La squadra francese ha una media di 15,1 conclusioni a incontro in questa Champions League, la più alta mai registrata in una singola edizione del torneo dall’annata 2003/2004; inoltre, i cinque tiri in porta a partita sono il record per il club anche in questo caso dalla stagione 2003/2004 (anche in quel caso 5 a partita), quando arrivò in finale.
- La Juventus ha vinto le ultime tre partite di Champions League e potrebbe inanellare quattro successi di fila in una singola edizione del torneo per la prima volta dalla stagione 2021/2022.
- Questo sarà il primo confronto tra Monaco e Juventus dalla semifinale di Champions League della stagione 2016/2017.
- Aleksandr Golovin ha creato sei occasioni contro il Real Madrid, diventando solo il quarto giocatore del Monaco dall’annata 2003/2004 a creare almeno sei occasioni in una partita di Champions League, dopo Jerome Rothen (tre volte), Thomas Lemar e Caio Henrique. È stato, inoltre, il record personale di Golovin in un singolo incontro nella competizione.
- Jonathan David ha segnato (due) o fornito un assist (uno) in ciascuna delle sue ultime tre presenze in Champions League. L’ultimo attaccante della Juventus a prendere parte ad almeno una rete in quattro partite consecutive nella competizione è stato Cristiano Ronaldo tra agosto e dicembre 2020 (cinque).
- Kenan Yildiz ha fornito tre assist da palla in movimento in questa Champions League: l’ultimo giocatore della Juventus a servirne di più in una singola edizione del torneo è stato Juan Cuadrado nell’annata 2020/2021 (sei, in quel caso)”.