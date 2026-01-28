Monaco-Juve, Spalletti a Sky: “Partita molto sporca. Da metà campo in su dovevamo…”

Le parole del tecnico bianconero pronunciate ai microfoni di Sky dopo il match di Champions League disputato contro il Monaco

Finisce 0-0 il match di Champions League tra Monaco e Juventus, risultato che porta i bianconeri a dover disputare i play off della massima competizione europea. Al termine della gara mister Spalletti è intervenuto ai microfoni di Sky. Queste le parole dell’allenatore bianconero:

“Partita a ritmo più basso rispetto alle ultime gare? Ma soprattutto un po’ di fatica accumulata perché passano pochi giorni. Le sostituzioni erano in funzione proprio di dare ugualmente una brillantezza, una chance a quelli che hanno giocato di meno per dare ritmo e non ci è riuscito. Fare come ce l’avevamo abituati negli ultimi periodi, però poi davanti aveva una squadra che una volta riconquistata palla ti portava a fare queste corse di 100 metri, questa fisicità, questa velocità. E noi non siamo stati bravi nel riuscire a fare blocco squadra abbastanza compatto perché loro ti portano a correre, a ribaltare di continuo il campo da gioco.

Se mi aspettavo qualcosa in più da chi ha avuto queste chance, da Openda a Koopmeiners? Non hanno fatto male, però poi calando la qualità di tutta la squadra viene meno anche un po’ di possibilità del singolo, perché poi hanno lottato e si sono battuti contro chiunque.

C’è più consapevolezza ora perché poi attraverso questa che si va a far vedere chi siamo sono delle partite dove noi dobbiamo per forza dare un seguito, una continuità però stasera non ci siamo riusciti sotto l’aspetto del ritmo, sotto l’aspetto del mantenere una squadra abbastanza compatta, e poi allo stesso tempo quando avevamo palla riuscire a giocare nell’ampiezza e nella larghezza.

È stata una partita molto sporca, loro ci reaggredivano subito, troppi passaggi sbagliati per cui viene meno la qualità del singolo anche se si riesce a creare difficoltà anche a quello più bravo, anche al campione dentro un gioco un po’ più sporco così.

Potrebbe esserci Osimhen sullo sfondo? Hanno affrontato tutti, abbiamo delle potenzialità perché anche i clienti che avevamo stasera non è di quelli tanto lentini, uno che quando strappa riesce a fare 100 metri in 11 secondi, per cui è una cosa che va affrontata e bisogna usare quella consapevolezza che dicevamo prima di poter determinare quello che abbiamo davanti.

Siamo andati un po’ piano stasera, siamo stati sotto livello per cui neanche il fatto che la partita abbia dato degli spunti per poter parlare perché probabilmente in fase difensiva abbiamo sbrogliato qualche situazione pericolosa perché i loro ribaltamenti del campo erano veementi, erano di quelli difficili da riorganizzare in una fase difensiva, invece lo abbiamo fatto bene: da metà campo in su dovevamo avere più qualità”.