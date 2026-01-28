Monaco-Juve, Spalletti in conferenza: “Qualche cambiamento lo farò. Ci sarà spazio per…”

Le parole del tecnico bianconero rilasciate ieri in conferenza stampa: il suo pensiero sulla sfida di Champions League contro il Monaco

La Juventus di Luciano Spalletti si appresta ad affrontare il prossimo impegno di Champions League, ovvero il match contro il Monaco, previsto questa sera alle ore 21. Ieri mister Spalletti è intervenuto in conferenza stampa proprio per parlare della gara contro i francesi. Queste le sue parole riportate dal club bianconero sul proprio sito ufficiale:

“Sono curioso di vedere quello che farà la squadra, voglio vedere un livello altissimo di ricerca: tentativi di andare a esplorare cose nuove in assoluta libertà, senza nessun freno. Si va come sempre a giocare per vincere la partita, spingendo sull’acceleratore. Qualche cambiamento lo farò, voglio una spinta forte da chi giocherà perché ho a disposizione diversi calciatori che hanno qualità importanti. Abbiamo ancora margine di crescita, abbiamo potenzialità indiscusse che ci permettono di giocare per vincere contro chiunque. È una partita di Champions League, tutti ti guardano e sono molte le persone che hanno a cuore le sorti di questo Club. Avremo tutte le attenzioni possibili nel misurarci contro una squadra fortissima. Bisogna avere l’ossessione di cercare un’identità in queste partite per essere calciatori di livello, calciatori da Juventus.