Monaco-Juve, le formazioni ufficiali: Openda titolare!

La Juve scende in campo a Monaco per contendere alla formazione di Pocognoli l’ultima giornata della fase a girone unico di Champions League. Il successo interno sul Benfica di Mourinho ha infatti permesso agli uomini di Spalletti di salire a quota 12 punti a pari merito con l’Inter e di assicurarsi un posto ai playoff. Di seguito le scelte ufficiali del match.
MONACO (3-5-2): Kohn; Vanderson, Teze, Kehrer; Caio Henrique; Zakaria, Camara, Akliouche, Ansu Fati; Golovin, Balogun. All. Pocognoli.
JUVENTUS (4-2-3-1): Perin; Kalulu, Bremer, Kelly, Cabal; Thuram, Koopmeiners; Mckennie, Miretti, Conceiçao; Openda. All. Spalletti.