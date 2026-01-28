Monaco-Juve, Koopmeiners in conferenza: “Partita importante per noi. Mi piacerebbe…”

Le dichiarazioni pronunciate dal calciatore bianconero ieri nella conferenza stampa di vigilia del match di Champions League contro il Monaco

Teun Koopmeiners, centrocampista della Juventus, è intervenuto ieri nella conferenza stampa di vigilia del match di Champions League che i bianconeri dovranno affrontare questa sera contro il Monaco. Queste le dichiarazioni del calciatore olandese riportate dal club bianconero sul proprio sito ufficiale:

“Domani vogliamo spingere, è una partita importante per noi sia per la classifica che per il nostro morale. Mi sento bene, ho giocato tanto e sono contento del mio ruolo. Ogni momento – in partita, in allenamento – è buono per tutti noi per dare un segnale al mister di volere aiutare la squadra.