Monaco-Juve, Del Piero: “Yildiz doveva riposare. Openda…”

Le parole dell'ex capitano della Juve, Alex Del Piero, in vista del match di Champions League contro il Monaco

La Juve scenderà in campo con l’obiettivo di strappare i tre punti al Monaco e, di conseguenza, la qualificazione ai playoff di Champions League. Nel consueto pre partita, dagli studi di Sky Sport, ecco le parole dell’ex capitano bianconero Alessandro Del Piero.

“Credo che la mossa di Openda titolare sia intelligente: significa dare spazio a chi gioca meno e allo stesso tempo permettere a Yildiz di rifiatare. È giusto gestire fisicamente il giocatore più importante. Testa di serie o no, c’è la voglia di lanciare un messaggio al resto della Champions.

La Juventus deve costruire una forza emotiva, oltre che tecnica. Se tutti faranno bene, si può uscire dal campo più forti come squadra. I suoi titolari li ha in testa da tempo, stasera concede spazio anche a chi ha giocato meno. È una gestione che guarda sia al presente che al futuro.”