Moggi: “Juve, il prossimo anno torni competitiva. Per lo scudetto dico Inter e sul Napoli…”

redazionejuvenews

Luciano Moggi, ex amministratore delegato della Juventus, ha parlato ai microfoni di TMW di vari argomenti, tra cui il prossimo match clou di campionato in cui i bianconeri affronteranno il Napoli. L'ex dirigente ha messo "in guardia" la Vecchia Signora che, secondo quanto detto da Moggi, rischia grosso e solo il prossimo anno tornerà ad essere competitiva al cento per cento. L'ex amministratore delegato della Juventus si è anche sbilanciano su chi vincerà lo scudetto quest'anno: "Chi vincerà il campionato? Se guardiamo i valori l’Inter è ancora più forte. Però ha perso Hakimi e Lukaku? Si. Ma Marotta e Ausilio hanno fatto un grande lavoro giocando d’attacco con Correa, Dzeko e Lautaro. Simone Inzaghi è un allenatore che ha come obiettivo principale quello di attaccare. Correa ha solo un difetto: lascia a desiderare perché soffre troppo il dolore, gioca metà campionato. Ma quando gioca si vede la sua impronta".

Poi sulla Juve: "La Juventus? Mentre prima andava a Napoli con la voglia di vincere, adesso deve andare col pensiero di non perdere. Cosa succede alla Juve? In questo momento ha voglia di riorganizzarsi con i giovani di qualità. Ci vorrà qualche anno. Quanto tempo serve? Tra una stagione o due la Juve tornerà competitiva. Quando hai già in casa Chiesa, Kulusevski o Locatelli puoi contare su di loro in modo importante.

Calciomercato dalle partenze eccellenti? Il problema è strutturale. Il campionato italiano, nonostante l’Europeo vinto, è scaduto. Questa Serie A va osservata per rimetterla in pista. La dimostrazione la da l’operato delle italiane che ora prendono valanghe di belle speranze per via del decreto crescita. Paratici al Tottenham? Penso che Paratici abbia poca vita li. Credo che non abbia possibilità di inserimento totale nel club. Il Tottenham però è primo in classifica… evidentemente gli innesti hanno un valore".