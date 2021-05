Moggi: “Juve favorita per la Champions, Pirlo ha poche colpe”

L'ex dirigente bianconero ha parlato

Il pareggio del Milan contro il Cagliari ha restituito grande speranza alla Juventus. I bianconeri ora, oltre che poter sperare in un passo falso del Napoli contro il Verona, guarderanno con grande attenzione anche la sfida tra il Diavolo e la Dea. Nel caso in cui il Milan non vincesse a Bergamo e la Juve battesse il Bologna, gli uomini di Pirlo sarebbero qualificati per la prossima Champions League. Della corsa al quarto posto ha parlato Luciano Moggi, intervenuto a Radio Marte nella trasmissione 'Si gonfia la rete': "In questo momento, c'è soltanto un posto per due concorrenti, quello che dovrebbe acquisire una tra Milan e Juventus, a seconda dei risultati di Bologna e Bergamo nell'ultima giornata. Se dovessi esprimere un giudizio, in base alla forza delle squadre da incontrare, direi che i bianconeri sono favoriti. La squadra di Pioli si ritroverà in Europa League a dispetto del grande campionato che ha fatto. A malincuore, però la vedo così. Il Milan meritava di più, ma nelle ultime partite non è stato all'altezza della situazione. Soprattutto contro il Cagliari, ho visto poca voglia, nessun movimento e scarsa qualità nelle giocate".

Sulla Juventus di Pirlo: "Penso che Pirlo abbia ben poche colpe. È arrivato in un momento in cui nemmeno pensava di poter allenare a quel livello, perché era stato assunto per l'Under 23. Probabilmente questa Juve non è una squadra perfetta e sembra anche difficile da gestire. La squadra è competitiva, ma non è abbastanza completa per puntare al titolo. Contro l'Inter si è vista una Juventus diversa, magari se avesse giocato con lo stesso carattere contro Benevento e Crotone avrebbe portato a casa più punti. Ci sono giocatori che hanno vinto tanto e magari cominciano a essere sazi. Petrucci un giorno disse che la squadra che vince troppo fa un danno al proprio sport. Io non credo sia un danno, ma certamente è monotono".