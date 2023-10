Moggi: “Conte non diventerà mai l’allenatore del Napoli”

La Serie A è ormai iniziata da otto giornate, con il Milan che si è portato in testa alla classifica dopo l'ultimo week end di campionato, che ha visto l'inter pareggiare contro il Bologna. I nerazzurri sono al secondo posto, con la Juventus terza a meno 4 dai rossoneri, ed attesa alla ripresa proprio dalla sfida contro il Milan.

Della Serie A e delle sue protagoniste ha parlato l'ex dirigente della Juventus Luciano Moggi, che ha detto la sua ai microfoni di 7 Gold: "Antonio Conte non verrà mai a Napoli, non sarà il nuovo tecnico degli azzurri. Il problema vero è l'incompatibilità con il presidente Aurelio De Laurentiis. I due non potrebbero mai lavorare insieme conoscendo anche il modo di fare del patron, un accentratore".