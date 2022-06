Miretti: “Essere in Under 21 è un onore. Allegri mi ha dato tanti spunti”

Il giovane centrocampista della Juve, fresco di convocazione con la nazionale Under 21, è stato intervistato da TuttoSport. Le sue parole.

Fabio Miretti continua a raggiungere nuovi obiettivi. Il giovane centrocampista della Juventus, classe 2003, ha ottenuto la prima convocazione con l'Italia Under 21. Il suo commento: "Ovviamente ogni volta che si è chiamati in Nazionale è un onore e a maggior ragione con l'Under 21 per uno come me, che sono sotto età. Non posso che essere strafelice per questa convocazione. Mister Nicolato sta cominciando a conoscere il mio modo di giocare e nelle sedute ho avuto un'ottima impressione iniziale. Sono disponibile a giocare in qualsiasi ruolo a seconda delle esigenze".