Miretti resta alla Juve: no al Napoli e fiducia ritrovata

Il calciatore, cresciuto con la maglia bianconera, ha deciso di rimanere a Torino per giocarsi le sue carte

La Juventus si avvicina all’esordio in campionato, e nel mentre la società continua a lavorare sul mercato per migliorare e definire la rosa a disposizione di Igor Tudor. I bianconeri esordiranno domenica tra le mura amiche dell’Allianz Stadium contro il Parma, e cercheranno di partire al meglio nella nuova stagione.

Miretti resta a Torino

Per l’esordio della sua Juventus, Igor Tudor potrà contare anche su Fabio Miretti: dopo un anno di prestito, il centrocampista è tornato a Torino, e sembrava destinato a lasciare la Continassa, in direzione Napoli, ma negli ultimi giorni la sua volontà è cambiata. Il giocatore rimarrà infatti tra le fila bianconere per giocarsi le sue carte e per cercare un posto nella formazione del tecnico croato, che dopo aver perso Douglas Luiz, potrà contare sul talento italiano per le sue rotazioni.