Miretti resta alla Juve: no al Napoli e fiducia ritrovata
Home > Juve News

Miretti resta alla Juve: no al Napoli e fiducia ritrovata

Cristiano Passa
TORINO
20 Agosto, 16:00
Il calciatore, cresciuto con la maglia bianconera, ha deciso di rimanere a Torino per giocarsi le sue carte

La Juventus si avvicina all’esordio in campionato, e nel mentre la società continua a lavorare sul mercato per migliorare e definire la rosa a disposizione di Igor Tudor. I bianconeri esordiranno domenica tra le mura amiche dell’Allianz Stadium contro il Parma, e cercheranno di partire al meglio nella nuova stagione.

Miretti resta a Torino

Per l’esordio della sua Juventus, Igor Tudor potrà contare anche su Fabio Miretti: dopo un anno di prestito, il centrocampista è tornato a Torino, e sembrava destinato a lasciare la Continassa, in direzione Napoli, ma negli ultimi giorni la sua volontà è cambiata. Il giocatore rimarrà infatti tra le fila bianconere per giocarsi le sue carte e per cercare un posto nella formazione del tecnico croato, che dopo aver perso Douglas Luiz, potrà contare sul talento italiano per le sue rotazioni.

Leggi anche

Riccardo Focolari · 20 Agosto, 13:00
Vlahovic al Milan: l’annuncio di Balzarini
E qui si apre il punto chiave: se il Milan avrà la forza e la volontà di presentarsi dalla Juve con un’offerta concret
Cristiano Passa - 19 Agosto, 16:00
Douglas Luiz verso il Notthingam: le ultime
Cristiano Passa - 19 Agosto, 14:49
La Juventus si interroga sul futuro di Vlahovic
Cristiano Passa - 19 Agosto, 13:32
Juventus: squadra in campo verso il Parma
Riccardo Focolari - 18 Agosto, 16:16
Come giocherà la Juventus tra 7 giorni?
Stefania Palminteri - 18 Agosto, 15:10
Tudor spiazza tutti: decisione a sorpresa su Jonathan David?
Stefania Palminteri - 18 Agosto, 12:37
Ma Yildiz dirà addio alla Juventus? Parla Fabrizio Romano
x