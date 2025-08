Miretti: il ritiro per conquistare la conferma in bianconero

Il calciatore bianconero, in prestito al Genoa lo scorso anno, è rientrato a Torino dove punta a guadagnarsi la conferma per il prossimo anno

La Juventus sta svolgendo la prima parte del ritiro estivo alla Continassa, con i bianconeri che tra pochi giorni si sposteranno in Germania. Qui, al quartier generale dell’Adidas, la squadra di Igor Tudor proseguirà la seconda parte della preparazione, come accaduto lo scorso anno. Un ritiro per stare tutti vicini e per compattarsi, in vista di una stagione che si preannuncia impegnativa.

Nessun escluso

Proprio per questo, Tudor ha deciso di portare in Germania tutta la squadra, anche coloro che sono al centro di voci di mercato o dati per partenti. Nessuna chiusura nei confronti di nessuno, segno che il tecnico croato è disposto a rivedere le sue idee in caso di impressioni positive.

Chi spera di farla è Fabio Miretti: il centrocampista tornato dal prestito al Genoa, dove ha fatto molto bene, cercherà infatti di convincere Igor Tudor a tenerlo in rosa, nonostante le insistenti voci che lo vedono nel mirino del Napoli. Per Miretti la priorità è la Juventus, e cercherà di guadagnarsela con il lavoro.