Mirabelli: “La situazione intorno a Dybala? Pesantuccia”

L'ex dirigente del Milan ha parlato

Massimiliano Mirabelli , ex dirigente del Milan , ha parlato ai microfoni di TMW Radio di vari temi tra cui la stagione della Juventus : "Partita di stasera contro l'Inter? La prospettiva si è ribaltata ma non penso a un risultato scontato, nonostante un momento no la Juventus ha sempre un ottimo organico e può fare qualcosa in queste partite. Situazione intorno a Dybala? Pesantuccia devo dire. In tempi diversi sarebbe stato contrattualizzato molto tempo prima, ora si trovano in una situazione non facile : Dybala oltre che il capitano della Juve è un giocatore importantissimo e secondo me merita il rinnovo. Difficile pensare che la Juventus possa farne a meno.

Peserà assenza di Chiesa? Tantissimo e non solo per la Juve, ma pure per la Nazionale che deve qualificarsi al Mondiale. Non ci voleva proprio, gli auguro una buona guarigione. Difficoltà a centrocampo? L'unico è Locatelli, che sta facendo un grande campionato. Per il resto non si trova la quadra in un reparto in cui la Juventus ha abituato ad avere fuoriclasse. Serve qualcuno di importante lì, soprattutto per essere competitivi in Europa. I primi sei mesi direi che siano stati eccezionali. Non può fare tutto, per me non è stato ben supportato ma in lui si sono viste le qualità per cui è stato scelto dalla Juve.