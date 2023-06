Milik: “Juve e Marsiglia stanno parlando, mi trovo bene a Torino”

Arek Milik , calciatore della Juventus , ha detto la sua sul futuro, parlando dalla conferenza stampa in Nazionale . Ecco le sue parole: "Juventus e Marsiglia ne stanno parlando, spero che possano trovare un accordo. Sarei felice di restare alla Juventus, lì sto bene e l'allenatore mi vuole. Spero che i due club trovino un'intesa presto".

Il polacco è infatti in prestito dal Marsiglia, e al momento i bianconeri non sono intenzionati ad esercitare il riscatto per l'ex Napoli.