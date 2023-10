Milan, verso la Juventus: Pioli dovrà fare a meno di due big

Al pareggio dell' Inter con il Bologna , il Milan ha risposto vincendo di misura allo stadio Marassi contro il Genoa . Con il successo i rossoneri passano in prima posizione ma perdono per squalifica due giocatori titolari in vista del big match contro la Juventus .

Nella prima frazione di gioco, Theo Hernandez ha rimediato un cartellino giallo evitabile per un fallo in ritardo su un giocatore avversario. Provvedimento che ha fatto scattare la squalifica. Il terzino sinistro francese guarderà il match con la Juventus dagli spalti, così come Maignan. Il giocatore è stato protagonista di un uscita pericolosa da fuori area nel quale ha colpito con il ginocchio il collo di Ekuban. Il portiere è stato espulso lasciano i suoi in 10 uomini.