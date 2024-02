Milan, Pioli non ha dubbi: “Inter-Juve? Tifo per il pareggio”

Grazie a un rete di Jovic nel finale di partita il Milan ha vinto 2-3 in rimonta contro il Frosinone. Nonostante una prestazione non perfetta da un punto di vista difensivo, la squadra di Pioli è quindi comunque riuscita a portare a casa il risultato.

Al termine della partita l'allenatore rossonero ha detto: " La squadra deve fare meglio in tante cose . Nel nuovo anno siamo molto vicini ai livelli di Inter e Juve , dobbiamo insistere e migliorare".

L'allenatore del Milan ha poi detto la sua sulla sfida tra Inter e Juve in programma questa sera: "Visto che noi abbiamo vinto tifo per il pareggio. Sarà una grande partita, difficile per entrambe".